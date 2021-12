Présumé trafic de passeports diplomatiques: Boubacar Biaye dément, il n’a pas été placé sous mandat de dépôt

Cité dans l’affaire du présumé trafic de passeports diplomatiques, le député Boubacar Villiembo Biaye n’a pas été placé sous mandat de dépôt, comme l’ont annoncé certains médias de la place. Joint au téléphone, le député a affirmé qu’il est en train de vaquer à ses occupations. “ Je ne suis pas au courant que j’ai été placé sous mandat de dépôt. Il y a deux organes de presse, on dirait qu’on les a envoyés pour me détruire. Je ne les comprends pas. Moi, je suis là, en train de faire mon travail et de vaquer à mes occupations de tous les jours “, a-t-il déclaré au téléphone.



Selon Boubacar Villiembo Biaye, on dirait dans ce pays, que c’est un délit d’être l’ami du président. “ C’est trop bizarre dans ce pays. Il est maintenant interdit d’être l’ami du président. Mais, concernant le dossier, je ne peux pas me prononcer comme c’est entre les mains de la justice. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, est que je suis libre. Je n’ai pas reçu de convocation concernant cette affaire. C’est pour cela qu’on est en train de parler au téléphone ’’, a-t-il indiqué au bout du fil, informe "Rewmi".