Présumées rivalités entre lui et You ou Pape Diouf: Wally Seck efface tout et rassure Rédigé par leral.net le Lundi 11 Janvier 2021 à 17:35 | | 0 commentaire(s)| Souvent, sur les réseaux sociaux ou la presse, de présumées rivalités sont étalées entre Wally Seck et Youssou Ndour ou Pape Diouf. Pourtant, Wally Seck dans son entretien avec Bouba, s'est voulu rassurant et fédérateur.

« Youssou Ndour, c’est l’incontournable, il a porté le flambeau de la musique sénégalaise là où l’on ne s’attendait pas », a-t-il témoigné, mais tout en se demandant s’il surchauffe de temps en temps ?



A la question du pourquoi de son interrogation par Bouba Ndour, il explique que beaucoup de choses se sont passées, mais par des intermédiaires, avec des fois des messages qui ne sont pas transmis, alors que l’autre côté, on attend une réaction, ce qui crée des malentendus. Ce qui peut amener des erreurs, des incompréhensions assimilables à un manque de respect, alors qu’il n’en est rien, a-t-il ajouté. Exemple : ce fut le cas quand il allait à Bercy.



A la question de savoir « est-ce qu’il a le numéro de Youssou Ndour ? », réponse surprenante de Wally, qui réplique que non ! Bouba un peu taquin, lui rétorque que c’est parce qu’il a peur du « Grand »



Et ça finit par un éclat de rire !



Sur Pape Diouf, Wally assure que « c’est quelqu’un que j’aime bien, même avant de jouer à la musique. Nous avons les même ambitions, s’il y a des tiraillements, on doit sauvegarder la cordialité… »





