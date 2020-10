Présumés bisbilles entre Youssour Ndour et Macky Sall : Ngoné Ndour dément, dénonce un «complot» et annonce une plainte Même les murs ont des oreilles, a-t-on l’habitude dire. Ce qui n’est pas tout à fait faux. Puisque, avant-hier, les membres du Conseil d’administration de la Société de gestion des droits d’auteurs et droits voisins (SODAV) étaient en réunion.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Octobre 2020

Et l’information a fuité, telle que rapportée par le journal «Lii Quotidien», que Ngoné Ndour a déclaré lors de cette rencontre que : «Ce n’est pas parce que mon frère (Ndlr : Youssou Ndour) a des problèmes avec le président de la République que la SODAV doit être auditée».



Des propos qui ont choqué Mme Ndour qui parle de «complot» et de «conspiration» portée par des «gens tapis dans l’ombre».



«Le Conseil d’administration était en réunion mercredi et il n’y a aucun administratif ni moi-même qui a tenu ces propos-là durant la rencontre. C’est des propos mensongers visent à montrer que la SODAV est dans le collimateur de ces gens-là qui font tout pour démanteler la SODAV. Ils font tout pour essayer de semer le doute dans la tête des autorités et des artistes. C’est un complot et une conspiration. Je pense que les masques sont en train de tomber», se désole-t-elle.



Poursuivant la PCA de la SODAV a tenu également à éclairer que «la SODAV est une société privée et la réunion du Conseil d’administration de la SODAV s’est tenue au niveau de ces locaux. Donc, on ne comprend pas comment une personne qui ne fait pas partie du CA puisse relayer de fausses informations. En tout cas, c’est un plan bien mûri pour gâcher tout ce merveilleux travail qu’on a fait».



La frangine de Youssou Ndour annonce que la SODAV va porter plainte et qu’une conférence de presse sera tenue vendredi pour tirer le tout au clair. Car, selon elle, «la SODAV a toujours agi dans la plus totale transparence. Par conséquent, nous attendons avec impatience cette mission d’évaluation annoncée par le président de la République, ainsi que la mise sur pied de la commission de contrôle permanente».

