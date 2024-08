Présumés tueurs en prison : La maman d'Aziz Dabala refuse d'accepter «l'implication» de Nabou Lèye dans le meurtre de son fils L'affaire du double meurtre survenu à Pikine-Technopole a pris, hier, une tournure décisive. Nabou Lèye et ses coaccusés ont été placés sous mandat de dépôt pour des délits graves, notamment «association de malfaiteurs, assassinats, actes de barbarie, vol aggravé et complicité». Pour la maman d'Aziz Dabala accepter «l'implication» de Nabou Lèye dans le meurtre de son fils est trop difficile…



Les sept présumés coupables attendront leur procès en détention provisoire devant la chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité, ce qui signifie qu'en cas de condamnation, ils passeront le reste de leur vie en prison.



Le juge a également ouvert une information judiciaire afin d'élucider les circonstances exactes entourant le meurtre d'Abdou Aziz Ba, alias Aziz Dabala, danseur de renom, et de son colocataire, Boubacar Gano, dit «Waly». L'enquête se poursuit pour explorer d'autres pistes pouvant mener à l'arrestation de complices potentiels, alors que ces deux assassinats continuent de choquer l'opinion publique.



La famille d'Aziz Dabala, et en particulier sa mère, a salué le professionnalisme des forces de police, qui ont réussi à appréhender rapidement les suspects. «Je suis très fière de nos policiers. Ils ont accompli un travail colossal, extraordinaire et satisfaisant», a déclaré la mère d'Aziz Dabala, visiblement bouleversée par la mort brutale de son fils dans des conditions encore floues.



Profondément affectée mais dotée d'une foi inébranlable, elle s'en remet à Dieu : «C’est Allah qui me l’avait donné, et c’est Lui qui l’a repris. Al Hamdoullilah. Je rends grâce à Dieu». Ces paroles révèlent la foi inébranlable de cette dame de 74 ans, musulmane pratiquante, qui a choisi de tout remettre entre les mains du Très-Haut.



«Je ne dirai jamais du mal de Nabou Lèye»



La mère d'Aziz Dabala refuse de croire à l'implication de Nabou Lèye dans ce drame. «Nabou Lèye? Non, non. Je ne dirai jamais du mal d'elle. Nabou et Aziz étaient presque inséparables. Ils se connaissaient bien et partageaient de nombreux moments ensemble. Elle venait souvent à la maison pour chercher Aziz avec sa voiture. Il mangeait régulièrement chez elle. D'ailleurs, elle est venue me présenter ses condoléances le jour de l’enterrement, en larmes. Je lui ai même conseillé de s'en remettre à Dieu. Je refuse de croire à son implication dans ce meurtre», a-t-elle insisté.



Pourtant, depuis hier, Nabou Lèye est en détention. Malgré cela, la mère d'Aziz reste convaincue qu'il ne s'agit que d'une mauvaise influence du «Seytaané» (le diable), refusant ainsi de croire à une trahison.



«Une immense surprise si Nabou est impliquée»



Le chagrin, la surprise et la déception sont toujours palpables au sein de la famille d'Aziz Dabala. Sa tante maternelle, venue soutenir sa sœur dans cette épreuve, a également exprimé ses doutes quant à la culpabilité de Nabou Lèye.



«Si Nabou Lèye est réellement impliquée dans ce meurtre, ce serait une immense surprise», a-t-elle affirmé, en écho à la position de la famille qui continue de défendre Nabou depuis l’annonce tragique qui a secoué le pays depuis plus d’une dizaine de jours. La tante refuse de croire que Nabou ait pu causer du tort à Aziz de manière aussi cruelle et ignoble.



Une affaire de tontine ?



Parallèlement à l'enquête en cours, la sœur cadette d’Aziz a fait une révélation intrigante concernant une histoire de tontine organisée par Nabou. «Il m’a dit qu’il avait adhéré à une tontine montée par Nabou, mais il attendait toujours de recevoir l’argent. Je ne connais pas la somme exacte. Mais Nabou m'en avait parlé à l'époque et m’avait même envoyé des messages vocaux sur WhatsApp, que j'avais transmis à mon époux, qui ne m’a jamais répondu. Cette tontine, selon Nabou, permettait aux adhérents de gagner des bijoux en or, des cheveux naturels et un million de francs CFA».



