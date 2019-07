Prête-nom de Hissène Habré: Abdoulaye Diouf Sarr interpelle Abdoul Mbaye Abdoulaye Diouf Sarr demande à Abdoul Mbaye de se prononcer sur les bons au porteur de plusieurs milliards que l’ancien Premier ministre aurait tiré des comptes de l’ex-président tchadien, Hissène Habré.

« Après avoir bruyamment entretenu l’opinion de leçons mal placées d’éthique, Abdoul Mbaye doit arrêter son opération d’enfumage qui consiste à parler, beaucoup, parler pour ne pas répondre à la question essentielle : existe-t-il oui ou non des bons au porteur au nom de Abdoul Mbaye tirés surs les comptes de Hissène Habré pour un montant de plusieurs milliards comme l’a affirmé le journaliste d’investigations, Madiambal Diagne ? », a, en effet, le ministre de la Santé, dans des propos relayés par Vox Populi.



« C’est la seule question qui est posée à Abdoul Mbaye », poursuit le coordonnateur des cadres républicains. Une question qui attend une réponse, surtout, a-t-il dit, qu'Abdoul Mbaye « est accusé publiquement d’être le prête-nom du dictateur tchadien; qui s’est enfui en vidant le trésor de son pays et de l’avoir proprement aidé à blanchir l’argent volé au peuple tchadien ».

