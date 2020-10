Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Prétendants allez chercher ailleurs : la belle Mbathio Ndiaye s’est mariée ce samedi (Vidéo) Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Octobre 2020 à 00:35 | | 0 commentaire(s)| Voilà une bonne nouvelle qui va raviver la sympathie de ses fans tout en tempérant l’espoir de ses prétendants, officiels ou non déclarés : la belle Mbathio Ndiaye s’est mariée ce samedi 10 octobre 2020 ! Ces photos et vidéos en témoignent !

Oui, selon les premières informations parvenues à votre site leral.net, « l’homme de son cœur » s’appelle Baye Niass et serait originaire de Médina Baye. Ainsi donc, la très belle danseuse Mbathio Ndiaye est devenue depuis cette fin d’après Madame NDiaye.



Et selon certaines infos recueillies, l’homme qui a gagné ce « gros lot », lui a aussi rendu un honneur mérité, avec dix millions FCFA offert en guise de cadeau de mariage, plus une bague en diamant et une très belle voiture 4x4.



Leral.net souhaite un heureux ménage, le plein de bonheur et une très longue vie au couple !









