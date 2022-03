Prétextant recevoir une tontine de 1.500.000 FCfa, Ndéye Marème Sall disparaît avec un lot de tissus de deux commerçantes

Deux commerçantes sont tombées dans son piège et lui ont remis des tissus d’une valeur de plus 1. 500. 000 FCfa. Khadija Djiba doit se mordre les doigts. Comme une jeune "innocente", sa victime a réussi à lui escroquer des tissus d’une valeur de 1.201 000 FCfa, raconte "Le Témoin".



Pour accomplir son forfait, celle-ci est venue lui demander crédit d’un lot de tissus pour le mariage de sa fille. Et pour mieux la mettre en confiance, elle lui fait part de l’argent qu’elle doit recevoir d’une tontine. Elle n’hésite même pas à lui passe le mari de la supposée gérante de la tontine, un certain Bily, qui confirme ses dires et la rassure sur la disponibilité de l’argent au plus tard le 2 mars 2022. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, aux fins de mieux la ferrer, Ndéye Marème Sall lui indique la maison où elle habite. Et naïvement, la commerçante lui remet un lot de tissus d’une valeur de 1.201 000 FCfa contre une avance de 45.000 FCfa seulement.



Le lendemain, dans le souci d’avoir le numéro de la gérante de la tontine, la commerçante tente de joindre sa cliente qui refuse de décrocher. Nourrissant la crainte d’avoir été flouée, elle se dirige dans la maison que sa cliente lui avait indiquée. Une fois sur les lieux, un riverain lui fait savoir qu’il n’y a personne dans cette maison répondant aux noms de Diarry et de Bily. « C’est en ce moment que j’ai commencé à avoir des doutes. Mon mari a réussi à la joindre afin de la convaincre à me payer ou de me remettre le numéro de la gérante de la tontine. En vain », raconte la malheureuse aux enquêteurs. C’est après ce coup de fil que l’indélicate cliente bloque les numéros de la commerçante et de son mari. C’est plus tard que la plaignante apprend qu’elle n’est pas la seule victime de sa cliente.



Une autre commerçante du nom de Aïssatou Diao, a été également flouée. La mise en cause ayant réussi à lui soutirer des tissus d’une valeur de 560 000 FCfa. Plus chanceuse que la première victime, la dame Aissatou Diao a pu récupérer 340 000 FCfa sur les 560.000 que lui doit la mise en cause. Ayant eu l’information de l’arrestation de l’escroc, elle s’est présentée à la police pour porter plainte.



Face aux limiers, la mise en cause reconnaît une partie des faits qui lui sont reprochés. « J’ai pris les tissus d’une valeur de 1 201 000 FCfa chez la dame Khadija Djiba, mais je n’ai jamais eu l’intention de ne pas la payer. J’attendais de recevoir ma part de la tontine pour solder ma dette. Quant à l’autre victime, Aïssatou Diao, on avait conclu un accord. Je devrais lui remettre un acompte et le reste, plus tard. Mais elle était pressée de rentrer dans ses fonds » soutiendra-t-elle.



N’ayant pas réussi à convaincre les enquêteurs, elle a été arrêtée et déférée au parquet du procureur, pour la suite de l’instruction.