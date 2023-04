Prévention des inondations : La construction des canalisations se poursuit à Touba Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2023 à 20:51 | | 0 commentaire(s)|

Des canalisations de 2 mètres de hauteur et de 3 mètres de largeur sont en cours de construction dans plusieurs quartiers de Touba ainsi que des bassins et des stations de pompage des eaux pluviales. Visitant les chantiers, samedi, 15 avril, le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) a invité l’entreprise […] Des canalisations de 2 mètres de hauteur et de 3 mètres de largeur sont en cours de construction dans plusieurs quartiers de Touba ainsi que des bassins et des stations de pompage des eaux pluviales. Visitant les chantiers, samedi, 15 avril, le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) a invité l’entreprise à accélérer les travaux. MBACKE – La pose des dalots se poursuit sur plusieurs fronts à Touba. Sur les sites de Nguélémou, PK9 et Nguiranène, les équipes sont dans une course contre la montre. Une nouvelle canalisation, d’une largeur de 3 mètres et d’une hauteur de 2 mètres, est en cours de construction dans la ville de Touba. Jusqu’ici, la cité religieuse n’a jamais été dotée de ces systèmes d’évacuation. C’est une première. « Nous n’avons jamais réalisé ces genres de travaux. Je crois qu’avec ces canalisations, l’évacuation des eaux pluviales sera améliorée et cela nous permettra de réduire les impacts des inondations », a expliqué le directeur des Travaux à l’Onas, Kader Konaté. Ce dernier s’exprimait, avant-hier, samedi, à Touba, lors d’une visite de chantiers du directeur général de l’Onas. Non loin du front de pose des dalots, les anciennes victimes des inondations croient à un meilleur cadre de vie. Deux d’entre eux étaient venus à la rencontre de la délégation de l’Onas. L’espoir sort de leur bouche. « Un grand travail est en train d’être fait. Ce que nous voyons nous rassure. Nous prions pour que la construction finisse avant l’hivernage », a souligné un des riverains. La réduction des conséquences des inondations est une priorité. D’où le projet de 23 milliards de FCfa initié par le Président Macky Sall. Il est prévu la réalisation de 9,67 kilomètres de dalots, la pose de 4,236 km de conduite de diamètre 400 pour les réseaux secondaires, la construction de regards avaloirs, l’aménagement d’un bassin d’infiltration à Keur Kabb, de 4 ha, la pose de deux conduites de refoulement entre Nguélémou et le bassin de Keur Kabb entre autres. Tous ces ouvrages ne sont pas mis en service avant l’hivernage. Mais le directeur général de l’Onas a demandé aux équipes de tout faire pour livrer certains ouvrages avant la saison des pluies. « Nous devons réussir la mise en œuvre de ce projet », a insisté Mamadou Mamour Diallo. Après un tour au niveau des chantiers, la délégation s’est rendue à Keur Kabb où les travaux de fouille sont bouclés. La pose des talus sera terminée d’ici quelques jours. Contrairement aux bassins de Poffdy et de Darou Rahamane, celui-ci sera moins sujet à des débordements en cas de fortes pluies. La superficie initiale de 4 ha a été étendue à 8 ha. « Nous aurons moins de risques de débordements », a estimé le chef de projet, Pape Malick Diagne. Mamadou DIEYE (Correspondant) MAMADOU MAMOUR DIALLO, DG DE L’ONAS : « Le bassin de Nguélémou sera notre prochaine priorité » Le directeur général de l’Onas, Mamadou Mamour Diallo, a effectué, avant-hier, un tour au bas-fond de Nguélémou, dans la commune de Touba. Sur place, il a invité l’équipe de l’Onas et celle de l’entreprise à démarrer les travaux de construction du bassin et d’une station de pompage. « Il va falloir démarrer les travaux. Il faut prendre des mesures pour payer des impenses. Il faut exploiter d’autres formules pour que les personnes qui n’ont pas de compte bancaire soient indemnisées. Ce bassin sera notre prochaine priorité. Nous devons faire en sorte que certains travaux soient terminés bien avant l’hivernage », a insisté le Directeur Général de l’Onas. M. DIEYE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/prevention-des-inondations-la-...

