Prévention du Covid-19: L'Artémisia a-t-elle été oubliée au Sénégal ? L'Organisation Mondiale de la Santé n'est pas à ce jour, arrivée à trouver un vaccin contre le Covid-19.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mai 2020 à 14:16 | | 0 commentaire(s)|

Après moultes études, les experts de la santé regroupés au sein de ladite organisation, n'ont pas "démenti" la propagation du virus même si parfois, des avancées ont été notées dans les guérisons en Europe comme en Afrique, grâce aux traitements symptomatiques.



Cependant, le Madagascar, un pays du continent africain, dit avoir, dans ses recherches, pu trouver comme remède au Covid-19, l'artémisia qui après tests, s'est avéré efficace chez eux. Mais il se trouvé qu'en période de pandémie, tout vaccin trouvé où que cela puisse être, doit nécessairement être soumis à l'Organisation Mondiale de la Santé, chargée qu'elle est, de procéder à l'éxamination de celui-ci pour valider son efficacité.



Le Madagascar, pays également touché par la pandémie, persiste et signe, arguant que l'artémisia lui a donné de bons résultats, ce qui a d'ailleurs poussé le Chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, après avoir félicité le président malgache, à en commander. Mais force est de constater que depuis l'apparition de cette artémisia, débats houleux et controverses font rage autour de son efficacité, car trouver un remède au Covid-19, au nez et à la barbe des grands laboratoires mondiaux, c'est un enjeu à coups de milliards de dollars US !









Assane Sarr

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos