Prévention du déficit de sang: Les femmes de l’Onas apportent leur contribution L’Association nationale des femmes de l’Office national du Sénégal (ANFO), a organisé hier, une journée de don de sang, dans les locaux de la Direction générale à Dakar. L’objectif étant de participer à la prévention des déficits de banques de sang dans les structures sanitaires. La deuxième édition a vu la participation de plusieurs donneurs, constitués de jeunes, de femmes et d’adultes. Le Directeur général de l’Onas sortant, docteur Ababakar Mbaye, a aussi donné du sang, un acte hautement apprécié par les femmes et les travailleurs.

Mercredi 26 Octobre 2022

L’Association nationale des femmes de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (Onas) déroule son plan d’actions. Elle a organisé, le mardi 25 octobre 2022, une séance de don de sang à son siège. En marge de cette séance, le Directeur Général sortant de l’Onas est revenu sur le sens de cette activité dans un contexte de fréquence de déficits dans des banques des structures sanitaires.



Le docteur Ababakar Mbaye, qui a passé 21 mois à la Direction générale de l’Onas, après avoir donné son sang, a félicité les femmes de l’entreprise pour cette belle initiative, avant de revenir sur l’importance de donner du sang, qui est « un geste noble, parce pouvant contribuer à sauver des vies des populations. Je magnifie cet acte de cette belle organisation, que tout le monde doit faire car jusqu’ici ce n’est pas par les dons que nous pouvons alimenter les banques des structures sanitaires. ». Pour lui, « une personne qui a la volonté de donner son sang, cela veut dire qu’il participe à donner une vie ».



A sa suite, la présidente de l’association a abondé dans le même sens. Adja Ndèye Diop a relevé le sens d’une séance de don de sang. « Nous avons vu des femmes mourir en donnant la vie. Donc, si nous avons opté de faire ce don de sang, c’est pour vraiment magnifier Octobre rose, qui est célébré partout dans le monde », a-t-elle souligné.



D’ailleurs, le Directeur général est revenu l’engagement des femmes, leur apport dans la performance de l’Onas. « Si on parle d’engagement et de mobilisation, ce sont les femmes. Elles jouent leur partition dans le développement du secteur. En plus, elles ont un plan d’actions très riche. Je les encourage », a signifié le Directeur général sortant.



L’occasion a été saisie par le Directeur général sortant, pour remercier le président de la République Macky Sall de lui avoir fait confiance. « Les hommes passent, les institutions restent. C’est la réalité de la vie. J’invite les travailleurs à accompagner le nouveau Directeur général, pour qu’il donne l’envol au sous-secteur », a sollicité Dr. Ababakar Mbaye.



Les valeurs humaines du DG sortant saluées



La présidente de l’Association des femmes de l’Onas a tenu à louer les actions du Directeur général sortant, pour l’accompagnement durant son magirstère. « Certes, le chemin parcouru n’est pas assez long, mais tant la compréhension que l’entente qui nous liaient, sont grands. Nous ne faisons que le remercier, parce qu’il a beaucoup magnifié les actions de l’amicale et il nous a beaucoup soutenues. Nous comptons vraiment sur sa disponibilité. Il est d’une grande modestie, d’une grande accessibilité », a reconnu la présidente de l’Anfo.







