Prévision en variation annuelle de la croissance de l’Uemoa : Le Pib réel progresserait de 13,6% au deuxième trimestre 2021

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Août 2021 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|

Cela ressort des prévisions effectuées par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), sur la base des informations disponibles et des résultats de l’enquête de conjoncture du mois de mai 2021.



Les performances économiques au deuxième trimestre 2021, selon la Bceao, seraient tirées par la bonne tenue de l’activité dans le secteur des services, de l'industrie manufacturière, en lien avec la levée des restrictions imposées par les Etats et de la mise en œuvre des plans de relance, ainsi que par les résultats positifs du secteur agricole.



Par ailleurs, la Banque centrale souligne, dans sa dernière « Note mensuelle de conjoncture économique » qu’en ce qui concerne le niveau des prix, sur la proche période, les informations disponibles font état de la hausse du taux d'inflation, à 3,6%, en glissement annuel, à fin juin 2021 contre 3,3% le mois sous revue.



Bassirou MBAYE





Source : Le

