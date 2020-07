Prévisions de l’ ANACIM : il va pleuvoir sur tout le Sénégal le jour et le lendemain de la Tabaski Les conditions météorologiques resteront favorables à des pluies et orages, sur la quasi-totalité du territoire sénégalais au cours des prochaines quarante-huit heures, indique un bulletin de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

En raison des pluies prévues, les températures journalières accuseront une légère baisse au cours des prochaines soixante-douze heures.



Dans un autre bulletin prévu pour vingt-quatre heures, l’ANACIM annonce que ‘’le temps chaud sera légèrement ressenti sur le pays, avec des températures maximales qui varieront entre 27° et 40°C’’.



‘’Les visibilités seront globalement bonnes’’, ajoute l’agence météorologique, qui prévoit des vents d’intensité faible ou modérée.



APS

