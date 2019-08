Prévisions météorologiques : La pluie attendue ce week-end, sur l’étendue du territoire national

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2019 à 09:27

Les pluies sont attendues sur l’étendue du territoire nationale. Les précipitations doivent se poursuivre sur tout le week-end. Les dernières prévisions de la Météo précisent que la pluie va se poursuivre toute la journée du samedi au dimanche dans la soirée.



Cependant, la chaleur va se sentir dans la journée avec une légère baisse des températures. Celles-ci, vont varier entre 29 et 30 degrés. Et d’après les prévisionnistes, la visibilité sera bonne du vendredi à samedi matin



Leral



