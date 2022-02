Prière mortuaire: Une foule immense pour accompagner El Hadji Malick Sy Souris à sa dernière demeure (Images)

L'ancien président de la Fédération Sénégalaise de Football, M. El Hadji Malick Sy dit "Souris", n'est plus. Le précurseur des centres de formation au Sénégal a rendu l'âme ce vendredi 25 février 2022, près de deux semaines après le sacre des "Lions". La levée du corps a eu lieu ce samedi au Zawiya Maodo Malick en ville. Un triste évènement qui a vu la présence de la crème d'éminentes autorités, telles que le Ministre des Sports Matar Bâ, mais aussi des personnalités religieuses et politiques telles que le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Mactar Diop. Sans oublier également, des sportifs anciens et nouveaux. Tous ont tenu à accompagner le défunt à sa dernière demeure et ainsi, lui rendre un dernier hommage et témoignage.

