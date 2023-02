Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Prières à Touba et manifestations à Mbacké : Ousmane Sonko envahi par une foule immense Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Février 2023 à 16:58 | | 0 commentaire(s)| Le leader du Pastef est arrivé à Touba où il va sacrifier à la prière du vendredi à la grande Mosquée de la ville sainte. Selon le correspondant de Emedia, il a été reçu, à son arrivée, par le khalife général des Baye Fall.

La rencontre s’est déroulée à Oumoul Khoura, un des fiefs de Serigne Modou Mbenda Fall, l’actuel khalife général des Baye Fall.



Ensuite selon des vidéos partagées sur youtube, il a effectué la prière du vendredi à la grande mosquée de la ville Sainte de Touba. Et on peut même le voir dans un bref entretien avec Serigne Mountakha Mbacké, le khalife général des Mourides.



Mais dans une déclaration, à l’endroit des militants et sympathisants de Pastef du département de Mbacké, Serigne Cheikh Thioro Mbacke a aussi alerté sur les actes de sabotage prémédités devant la Grande Mosquée.



Ousmane Sonko va ensuite sillonner les artères de la commune de Mbacké et cela en dépit de l’interdiction du meeting qui était prévu ce vendredi au boulevard Ndoyenne, nous informe emedia.sn.







