Primature et présidence de la République qui gère quoi ?

Le retour du poste de Premier ministre change la donne au niveau de l’architecture gouvernementale et administrative. Avec la publication du décret de répartition des services hier, l’opinion devrait être édifiée sur les nouvelles relations entre les entités administratives au sommet de l’Etat avec la Primature et la Présidence de la république.

La suppression du poste de Premier ministre avait comme conséquence de tout centraliser au niveau de la Présidence de la République. En effet, une telle donne avait chamboulé le fonctionnement de l’administration et particulièrement celui des services jadis rattachés au Premier ministre. Et le rétablissement de ce poste entraine de facto le retour à l’orthodoxie dans le fonctionnement des institutions rattachées au plus haut sommet de l’administration centrale

Avec la publication hier du décret portant répartition des services, il a été noté que le premier cabinet du Premier ministre se retrouve avec une dizaine de services dont la Cellule de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes ; la Cellule de Communication ; le Conseil national de Développement de la Nutrition ; le Conseil national de Lutte contre le SIDA ; le Haut Conseil national de la Sécurité sanitaire mondiale «One Health» ; le Secrétariat exécutif du Conseil national de Sécurité alimentaire ; le Comité interministériel de Restructuration des Entreprises publiques et parapubliques ; et le Comité interministériel à la Prévention et à la Sécurité routières.



Il faut noter également que le Secrétariat général du Gouvernement, après avoir été déplacé à la présidence de la République, revient à la Primature. Ce service constitue l’un des cercles forts de la gouvernance actuelle avec des services rattachés comme la Direction de l’Activité normative ; la Direction des Archives du Sénégal ; la Direction de l’Imprimerie nationale ; la Direction de la Coopération technique ; la Direction de l’Administration générale et de l’Equipement ; la Bureau de Suivi et de Coordination ; le Bureau de Prospective Economique ; le Bureau d’information gouvernementale ; le Service informatique ; la Cellule de passation des marchés ; la Commission d’évaluation des Agences d’Exécution ; le Service de Gestion du Building administratif ; l’Unité de suivi de la performance de l'action publique ; l’Unité de suivi de la rationalisation du portefeuille de l'Etat ; l’Unité de suivi de la réforme de l'administration territoriale et de l'Acte III de la Décentralisation ; l’Unité de mutualisation et d'unification des fichiers de l'Etat ; l’Unité de veille et de rationalisation des charges courantes de l'Etat ; l’Unité de coordination de la gestion des sphères ministérielles de Diamniadio ; l’Unité de suivi de la promotion du numérique ; l’Unité de suivi de la réforme de l'utilisation des véhicules administratifs ; l’Unité de suivi de la réforme foncière, … Enfin toujours au niveau de la Primature, on a l’Ecole Nationale d’Administration ; et le Millenium Challenge Account Sénégal (MCA - Sénégal II).



Services rattachés à la présidence de la République



Pendant ce temps, la Présidence de la République garde des institutions stratégiques qui œuvrent dans le domaine de la bonne gouvernance et de la transparence via des inspections, des enquêtes compilées dans des rapports périodiques. Il en est de l’Inspection générale d’Etat(IGE); de l’Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) ; de la Commission d’évaluation et de suivi des Politiques et Programmes publics ; du Comité d’Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ) ; et de la Commission nationale du Dialogue des Territoires (CNDT).

A noter aussi que le Cabinet du ministre chargé du Suivi du Plan Sénégal Émergent reste également sous l’autorité de la Présidence avec des services comme le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent ; et le Fonds de Soutien au Suivi du Plan Sénégal Emergent. Toujours dans le lot des administrations dépendant de la Présidence de la République, on peut citer l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes ; l’Agence nationale pour la Relance des Activités en Casamance ; la Commission de Protection des Données Personnelles ; la Commission nationale de Cryptologie ; l’Observatoire national de l’Investissement ; l’Observatoire national de la Parité ; le Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives; le Comité de pilotage du Projet Pôle de Développement de la Casamance ; le Comité sénégalais des Droits de l’Homme ; et le Bureau d’Architecture et de Conservation des Palais nationaux ; la Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose ; la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes ; l’Ecole nationale de Cybersécurité ; le Centre International de Conférences Abdou DIOUF ; le Centre des Expositions de Diamniadio ; l’Autorité de Régulation de la Commande publique ; la Commission de Régulation du Secteur de l’Energie ; et l’Autorité de Radioprotection et de Sûreté nucléaire.



A préciser en définitive que le Secrétariat général de la Présidence de la République reste à ce niveau de gestion de l’Etat l’institution la plus importante avec des services comme le Contrôle financier ; le Bureau Organisation et Méthodes ; la Direction générale du Chiffre et de la Sécurité des Systèmes d’information ; le Bureau d’Assistance aux Daaras et aux Diplômés de l’Enseignement Arabe ; le Bureau de Suivi de l’Emploi des Jeunes et de la Transition numérique ; le Bureau de Suivi de la Transition écologique ; le Bureau des Cultures urbaines ; le Bureau d’Assistance sociale ; la Commission de Contrôle des Véhicules administratifs ; la Commission de Contrôle et de Suivi du Patrimoine immobilier de l’Etat à l’étranger ; la Cellule de passation des Marchés publics ; le Laboratoire radioélectrique ; le Comité national chargé de la Gestion de la Situation des Réfugiés, Rapatriés et Personnes déplacées,...

