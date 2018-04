Prime de participation au Mondial 2018 : Les "Lions" vont empocher chacun 20 millions

La Fédération sénégalaise de football et la tanière des "Lions" ont trouvé un accord sur le montant que chaque joueur recevra en guise de prime de participation au Mondial 2018.



Le journal sportif « Record » révèle dans son édition de ce samedi, que chacun des joueurs empochera 20 millions FCfa. Ce qui ferait un total de 460 000 000 de FCfa pour les 23 "Lion"s qui iront l’été prochain en Russie. Le coach et les membres de l’encadrement technique sauf Omar Daff, recevront la même somme. Le journal précise que l’ancien latéral des "Lions" n’est rémunéré que quand il prend part à une compétition. Sa rétribution dépendra de sa disponibilité.



Ce ne sont pas seulement les "Lions" et leur staff qui passeront à la caisse



Chaque membre du staff médical et l’intendance auront chacun 20 millions. Ainsi, Docteur Abdourahmane Fédior, les kiné, Mor Diouf et Mama Sougou Goumbala se partageront 60 millions. Le préparateur physique Teddy Pellerin et l’ostéopathe Pierre Vespagni, auront chacun 20 millions.



Les deux adjudants-chef Diop et Bathily et le major Alioune Badara Sène et ses deux éléments Oury Bâ et Balla Sèye, se partageront 100 millions. Idem pour le Directeur technique national, l’inamovible Maycine Mar et le délégué fédéral.