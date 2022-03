Primé par l'Académie Charles Cros, Oumar Pène dédie son prix à ses "camarades" étudiants et...

Le chanteur Oumar Péne a été primé hier par l'Académie Charles Cros pour le prix « Coups de cœur, musique du monde » 2022. L’artiste a reçu, son prix au Musée des Confluences à Lyon (France).



«Je dédie ce prix à mes camarades étudiants au Sénégal et dans le monde, notamment à Lyon. Je dédie ce prix au peuple sénégalais qui m'a soutenu dans les moments difficiles et de joie. Merci aux étudiants de Lyon et au Consul Général du Sénégal à Lyon pour son accueil chaleureux. Merci à ma femme, à mon frère et ami Oumar Wade et à tout le Super Diamono, à l'AFSUD SÉNÉGAL et à mes collaborateurs en France et dans le monde », a t-il écrit sur sa page Facebook.