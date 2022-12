Primes du Mondial : Aliou Cissé a encaissé 250 millions FCfa Malgré leur élimination en huitièmeS de finale du Mondial 2022, les "Lions" toucheront les primes de qualification en quart qui étaient prévues. Ainsi, en a décidé le Président Macky Sall, qui a annoncé la nouvelle mardi dernier, en recevant au Palais les hommes de Aliou Cissé, rentrés quelques heures plus tôt du Qatar.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Décembre 2022 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|

D’après "L’Observateur", cette prime s’élève à 20 millions de francs Cfa par joueur. Pour le staff, Aliou Cissé reçoit le double (40 millions) et ses 15 autres membres 75% du montant touché par les joueurs, soit 15 millions chacun.



Pour la qualification du Sénégal au second tour de la Coupe du monde, chaque "Lion" a touché 15 millions tandis que les membres de son staff ont encaissé individuellement, 11 millions 250 mille.



Ce qui fait un total de 115 millions FCfa pour chacun des 21 joueurs qui ont disputé les éliminatoires et la Coupe du monde 2022, soit un total de 2 milliards 415 millions FCfa.



Pour sa part, avec 160 millions FCfa de primes de qualification et de participation, 30 millions de FCfa après les 8es et 40 millions FCfa pour les quarts, Aliou Cissé, à lui seul, se retrouve avec 250 millions FCfa. Pour le staff technique, chaque membre a perçu 86 millions FCfa.



