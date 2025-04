Printemps du FMI et de la Banque mondiale : Le Sénégal vers un nouveau programme de partenariat À l’occasion des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, une rencontre de haut niveau s’est tenue le lundi 21 avril 2025 au siège du FMI à Washington. La Directrice générale, Mme Kristalina Georgieva, a échangé avec une importante délégation sénégalaise conduite par le ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba.

Mercredi 23 Avril 2025

La délégation comprenait notamment M. Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, M. Ahmadou Al Aminou Lo, ministre secrétaire général du Gouvernement, M. Alle Nar Diop, ministre conseiller économique spécial du président de la République, ainsi que M. François Sène, directeur national de la BCEAO pour le Sénégal.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des discussions en cours pour la mise en place d’un nouveau cadre de partenariat entre le Sénégal et le FMI, basé sur la transparence, la responsabilité et la mise en œuvre de réformes structurelles de grande envergure.



Dans le prolongement de ces discussions, la délégation sénégalaise s’est également entretenue avec le Vice-Président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de la Banque mondiale, M. Ousmane Diagana, accompagné de plusieurs directeurs sectoriels. À cette occasion, le ministre Cheikh Diba a exposé les avancées en matière de réformes de la gestion des finances publiques, plusieurs d’entre elles étant appuyées par des programmes en cours de formulation avec la Banque mondiale.



Il a aussi souligné les résultats encourageants enregistrés sur le plan de la mobilisation des ressources internes, notamment grâce au succès de l’appel public à l’épargne sur le marché sous-régional.



Le Vice-président Diagana a, pour sa part, salué les efforts engagés par le Sénégal et réaffirmé la disponibilité de la Banque mondiale à approfondir la coopération. Il a annoncé la possibilité d’un appui budgétaire d’ici la fin de l’année 2025, en soutien aux réformes en cours.



Les échanges ont également permis d’identifier des axes d’alignement entre les projets en cours et la Vision Sénégal 2050, dans l’objectif d’accélérer l’exécution des initiatives prioritaires tout en garantissant un meilleur équilibre entre impact et efficacité.



