Pris avec 48 cornets de chanvre indien à Touba : A. Sakho présenté au procureur

A. Sakho, un père de famille, sculpteur de profession, a été poursuivi pour offre et cession de chanvre indien. Il a été présenté au procureur ce lundi matin.



Profitant de la fraicheur du soir, après la rupture du jeûne, A. Sakho était assis dans la cour de son domicile sis à Oumoul Khoura, en train de confectionner des joints destinés à la vente. Dans la nuit du jeudi au vendredi à 20 heures et au moment où il s’y attendait le moins, les limiers informés des activités illicites de ce père de famille, ont fait irruption dans le domicile en tenue civile.



Le mis en cause, comme s’il avait flairé le coup, a vainement tenté de dissimuler la drogue, mais il a été pris la main dans le sac. Une rapide perquisition des lieux a permis aux éléments de la police, de mettre la main sur 48 cornets et 125 grammes de chanvre indien, soigneusement dissimulés dans le grand salon.



A. Sakho a été interpellé sous le regard impuissant de sa famille. Face aux enquêteurs, A. Sakho a reconnu les faits qui lui sont reprochés et déclaré s’être procuré la marchandise à Dakar, auprès de son fournisseur, renseigne leSoleil.sn.