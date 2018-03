Pris avec 8,794kg de chanvre indien, il essaie de soudoyer les limiers avec 200 000 francs CFA

La Chambre criminelle de Diourbel a condamné ce lundi Ibra Sow, à dix années d'emprisonnement ferme pour trafic de drogue. Cordonnier de son état, né le 10 mars 1979 à Touba, marié et père de cinq enfants, il avait été arrêté le 6 mars avec 8, 794 kg de chanvre indien.



C’est lors d’une opération de routine que des éléments de la subdivision régionale des douanes de Diourbel ont découvert dans un véhicule de transport en commun, le sac à dos dans lequel Ibra Sow avait soigneusement dissimulé la drogue.



Il reconnut les faits allant jusqu'à dénoncer son fournisseur, un certain Amadou Diop. Mieux, Ibra déclara qu'il avait quitté Touba pour aller écouler la drogue à Pikine.



Pourtant, ce lundi à la barre, il a tout nié. Face au juge Mbaye Pouye et ses accesseurs, Ibra Sow a indiqué qu'il n'avait jamais reconnu quoi que ce soit et que la drogue n'était pas sa propriété.



À l'en croire, c'est un autre des occupants du véhicule qui serait le propriétaire du sac à dos. Des allégations qui n'ont pas convaincu le procureur Baye Thiam. Pour le maître des poursuites, le simple fait d'avoir tenté de corrompre les douaniers avec 200 000 francs Cfa, est un aveu de culpabilité de la part d'Ibra Sow contre qui il a requis 10 ans de prison ferme.



Délibérant moins d'une demi-heure après la suspension de séance, la Chambre criminelle a d'abord rejeté l'exception soulevée par Me Amet Moussa Sall, avocat de la défense. Ce dernier avait préalablement invoqué le règlement 5 de l'Uemoa, déplorant l'absence d’un avocat pour Ibra Sow au moment de l'interrogatoire.



Finalement, Ibra Sow a été reconnu coupable de trafic de drogue. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de dix années.











Seneweb