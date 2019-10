Pris pour un voleur : Une foule lynche un policier en civil à Mbacké

Lundi 14 Octobre 2019

Un policier en civil, en service au commissariat urbain de Mbacké, a été victime de lynchage. Les faits remontent à la semaine dernière.



D’après le quotidien Vox Populi, le flic a été confondu avec un voleur qui avait réussi à escalader un mur pour s'échapper.



Malgré ses dénégations, la foule, surexcitée et furieuse comme il n'est pas permis, lui a, malheureusement, fait passer un sale quart d'heure avant de l'amener à la police de Mbacké.



Sur place, ses bourreaux se rendent compte de leur grave erreur : ils ont battu un officier de police. Ils seront tous arrêtés et déférés au parquet pour coups et blessures.



