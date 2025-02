Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Prise de fonction de Babacar Mbaye à la tête des Douanes sénégalaises Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Février 2025 à 15:54 | | 0 commentaire(s)| La Direction générale des Douanes (DGD) a accueilli ce jeudi 6 février 2025 son tout nouveau Directeur général, l’Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, Babacar MBAYE. La cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Dr Mbaye NDIAYE, s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de respect et de fraternité, témoignant des relations cordiales entre les deux hommes.



Une transition républicaine et amicale Devant un parterre de hauts cadres des Douanes, de membres de l’Inspection générale des Finances et de personnalités de l’administration, Babacar MBAYE a officiellement pris les rênes de la DGD. Dans un esprit de continuité et de collaboration, Dr Mbaye NDIAYE a chaleureusement félicité son successeur et a salué son parcours exemplaire au sein des Douanes sénégalaises.



Le nouveau Directeur général a, quant à lui, exprimé sa gratitude envers les autorités pour la confiance placée en lui et a rendu hommage à son prédécesseur pour le travail accompli. “Nous sommes avant tout des serviteurs de l’État, engagés à garantir la mobilisation des recettes douanières et à assurer la sécurisation de nos frontières économiques”, a-t-il déclaré.



Un homme du sérail à la tête des Douanes



Inspecteur principal des Douanes depuis plus de 22 ans, Babacar MBAYE est un cadre chevronné qui a gravi tous les échelons. Sa parfaite maîtrise des rouages de l’Administration douanière fait de lui un choix stratégique pour piloter cette institution clé du dispositif économique et fiscal du Sénégal.



Avant cette nomination, il dirigeait la Direction des Opérations douanières, un poste où il a su démontrer ses compétences en gestion et en stratégie. Son parcours est marqué par une riche expérience sur le terrain : de ses débuts comme Vérificateur au Bureau de Dakar-Port Sud, en passant par la direction des Subdivisions de Tambacounda et Kaolack, jusqu’à la gestion des recettes douanières de Dakar-Port, qui génère plus de 90 % des ressources douanières du pays.



Son leadership lui a valu d’être élevé au rang d’Officier de l’Ordre national du Mérite et de recevoir la Médaille d’Honneur des Douanes sénégalaises, ainsi que celle de l’Organisation mondiale des Douanes.



Un nouveau souffle pour la DGD



Avec cette nomination, la Direction générale des Douanes entame une nouvelle phase sous l’impulsion d’un homme reconnu pour sa rigueur et son engagement. Babacar MBAYE a déjà annoncé son intention de renforcer la modernisation des services douaniers, d’optimiser la collecte des recettes et d’intensifier la lutte contre la fraude et la contrebande.



La cérémonie s’est conclue par la signature du procès-verbal de passation, en présence du Coordonnateur de la DGD, Malick MBAYE, et d’autres hauts responsables de l’administration.



L’avenir des Douanes sénégalaises semble prometteur sous la direction de Babacar MBAYE, un homme d’expérience et de conviction, prêt à relever les défis du secteur avec détermination.













