Prise de fonction de Toussaint Manga à la Lonase : Un appel à la compétence et à la collaboration

Mardi 4 Juin 2024

Le nouveau Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), Toussaint Manga, a tenu une rencontre avec le personnel ce lundi, pour marquer sa prise de fonction. Lors de cette première prise de contact, M. Manga a réaffirmé son engagement et sa disponibilité envers les employés. « Je réitère toute ma disponibilité dans le cadre du travail. En réalité, je ne suis pas votre employeur, mais plutôt votre employé », a-t-il déclaré, soulignant l'importance de la collaboration et de la loyauté pour atteindre les objectifs de l'organisation.



Il a insisté sur l'importance de travailler dans un environnement apaisé et a mis en avant, le rôle crucial de chaque employé dans ce processus. « Je voudrais rassurer vraiment tous les travailleurs, que dans le cadre du travail que nous aurons à faire, les compétences primeront sur toute autre considération », a-t-il ajouté, précisant que l'objectif principal est de maintenir et d'améliorer les performances de la Lonase.



Confiant en l'avenir de l'institution, le nouveau directeur a exprimé sa conviction que la Lonase peut non seulement consolider sa position sur le marché des jeux en Afrique de l'Ouest, mais aussi étendre son influence à travers le continent. « Nous pouvons les consolider. Les ressources ne manquent pas. Évidemment, il y a des cadres qui sont déjà là. Des cadres compétents même si les ressources ne suffiront jamais. Puisque, étant donné que le monde d’aujourd’hui est un monde qui avance, à chaque jour, vous verrez un nouveau métier », a-t-il affirmé.



Les différentes parties présentes ont également pris la parole pour exprimer leurs attentes et solliciter une audience avec le nouveau directeur. Toussaint Manga a conclu ,en soulignant l'importance de développer et d'améliorer les structures existantes pour atteindre les objectifs fixés, tout en se disant confiant en la capacité de l'équipe à réussir cette mission.

