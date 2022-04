Prise en charge de l’autisme Le Sénégal ne compte que 2 spécialistes

«Il fut un temps, nous étions trois. Et malheureusement, notre troisième collègue vient de repartir en Suisse. Donc, à l’heure actuelle, nous sommes deux», a-t-elle dit. Une situation qui ne reste pas sans conséquence.



Le docteur explique : «C’est ce qui fait que c’est très difficile de nous voir. J’en profite pour m’excuser auprès des parents. Parce qu’ils disent que nos rendez-vous sont longs. On voit les patients sur 4 ou 6 mois. Parce que nous ne sommes pas nombreux et la demande est là.»



Une occasion pour Dr Dièye de tendre la main aux autorités pour les «aider à offrir des bourses aux jeunes qui veulent se former». A l’en croire, «une formation au sein de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a été mise en place et nous avons cinq jeunes médecins qui viennent se former. Et nous espérons vraiment l’appui du gouvernement, du ministère afin d’aider ces jeunes à s’intéressent à cette spécialité».

Bes Bi