Prise en charge des maladies du rein: Le Président Sall demande l’amélioration de la politique de gratuité de dialyse

L’amélioration de la prise en charge des maladies du rein : sur ce point, le Chef de l’Etat demande, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale et au Ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale (tutelle technique de l’Agence de la Couverture Maladie Universelle), de veiller à la mise en œuvre adéquate au niveau de l’ensemble des structures sanitaires de la politique de gratuité de dialyse, en vue d’assurer la prise en charge soutenable des patients insuffisants rénaux.



Le Président de la République indique, à cet égard, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de lui proposer un plan national de lutte contre les maladies du rein.



Ce Plan doit intégrer des mesures actives de prévention et de formation des spécialistes, et optimiserles coûts d’acquisition des équipements et intrants, ainsi que les services associés au traitement rapide et efficace des patients.