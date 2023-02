Prise en charge des retraités : Tops et flops sous le régime de Macky Sall En Conseil des ministres dernier, le mercredi 22 février, le Président de la République Macky Sall a demandé à ce qu’on améliore les conditions de paiement des pensions de retraite. Cela fait suite aux nombreuses difficultés que rencontrent les retraités avant de percevoir leur argent. En juillet 2022, Macky Sall avait déjà décidé d’une hausse de 10% de la pension de retraite en vue de l’amélioration des pensions de retraite.

L es énormes difficultés qu’éprouvent pas mal de retraités à entrer en possession de leurs pensions, n’ont pas laissé indifférent le Président de la République. En Conseil des ministres avant-hier, mercredi 22 février, Macky Sall a évoqué la question des conditions de paiement des pensions de retraite. Il a demandé au ministre du Travail, du Dialogue social et des Organisations professionnelles « de prendre toutes les mesures requises en vue d’améliorer les conditions de paiement des pensions de retraite dans les services de l’IPRES ».



En effet, le paiement de pension de retraite relève d’un parcours de combattant pour de nombreux allocataires au Sénégal. A leur vulnérabilité économique marquée par la précarité, l’insuffisance de la pension et les problèmes liés à la prise en charge médicale que les retraités ne cessent de dénoncer, il faudra désormais s’armer de patience pour recevoir les allocations.



Des difficultés liées aux paiements mobiles notamment des retards notés au niveau de Poste Finances sont décriés. Les retraités mettent en cause le dispositif mis en place par l’organisme gestionnaire, l’IPRES. Face à leur difficile situation, les retraités, soutenus par les centrales syndicales, ont toujours demandé une revalorisation de leurs pensions. Le Président de la République a ainsi répondu favorablement en 2021 faisant l’annonce d’une hausse de 10% de la pension de retraite qui va passer par l’augmentation des cotisations lors de la cérémonie de clôture de la 3e conférence sociale.



Le 30 juin 2022, le Chef de l’Etat a signé le décret portant Revalorisation des pensions et rentes du régime de base du Fonds national des Retraites et des pensions militaires d’invalidité. Dans le document qui a été rendu public le mardi 19 juillet, les pensions et rentes du régime de base du Fonds national de Retraites ainsi que les pensions militaires d’invalidité seront augmentées, à compter du 1er juillet 2022. Cette augmentation sera effectuée comme suit : 25% pour la Hiérarchie E, 15% pour la Hiérarchie D, 15% pour la Hiérarchie C, 12% pour la Hiérarchie B et 10% pour la Hiérarchie A, pouvait-on lire dans le décret présidentiel.



Après sa rencontre avec la délégation des associations de retraités affiliés à l’IPRES en juillet 2022, Macky Sall avait pris deux décisions dont la revalorisation de l’allocation des veuves et la généralisation de la hausse. De 2012 à 2022, l’IPRES a procédé à des hausses des pensions estimées à 50%. Toutefois, malgré cette décision de hausse de la pension parle Chef de l’Etat, les retraités continuent de se plain dre de la pension dérisoire surtout dans un contexte de cherté du coût de la vie.

