Prise en charge médicale des blessés et malades : des hommes véreux sucent des centaines de millions à notre armée Dans le cadre de sa politique d’assistance et prise en charge médicale des blessés et malades, l’Etat du Sénégal avait initié une action louable visant à prendre en charge gratuitement les soins de santé et médicaments au profit des personnels bénéficiant d’une pension d’invalidité. Mais des hommes véreux en ont profité pour sucer des centaines de millions à notre brave armée...

C’est ainsi que ces personnes ciblées se ravitaillaient dans des pharmacies situées dans certaines localités du pays pour leur éviter de longs déplacements. Malheureusement des brebis galeuses se sont infiltrées dans cette action pour se faire du fric.



Car selon la note de la DIRPA parvenue à leral.net, suite à des vérifications opérées sur l’état des bons de certaines pharmacies, au mois de septembre 2020, des doublons ont été constatés chez certains bénéficiaires. Ils ont même été identifiés de même que les pharmacies où ils se ravitaillaient.



Après les mesures conservatoires de la Direction du service de Santé de l’armée, une baisse notoire de la facture mensuelle a été constatée. Elle a chuté de 900 millions à 200 millions, soit une différence de 700 millions de francs CFA.



La note de la DIRPA ne précise pas cependant si des suites judiciaires ont lieu quant à ces agissements délictuels…



