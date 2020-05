Prise en charge médicale, fermeture de ses frontières, les assurances du gouverneur de Kédougou

La région de Kédougou a enregistré un premier cas positif au coronavirus. Toutefois beaucoup se demandent si la région a les dispositions qu’il faut pour contenir la maladie. Car Kédougou n’a pas d’hôpital, il n’y a qu’un centre hospitalier là-bas. Mais le gouverneur de la dite région a rassuré ses populations sur la Rfm.



. « Nous avons prévu tout ça parce que nous, on avait demandé à être préparé au cas où il y aurait des gens qui seraient infectés. Une mission du ministère de la Santé était venue il a visité le centre de traitement qu’ils ont homologué et ils ont mis tout le dispositif et le matériel nécessaire qui nous permet de prendre en charge tout patient qui serait infecté », assure Saer Ndao.



Qui précise : « On a un personnel qualifié, et formé, et on est apte à prendre en charge tous les cas qui pourraient peut être survenir ».



Le premier cas au coronavirus enregistré à Kédougou a traversé clandestinement sa frontière pour rentrer dans la région. Ainsi pour éviter que cela se reproduise, M.Ndao a annoncé que d’autres mesures plus corsées sont en vue.



« On va renforcer le dispositif à l’interne pour un peu rassurer les populations, mettre en place une sérénité accrue qui permettra aux populations de nous accompagner dans cette dynamique que nous avions commencée mais ce dispositif sera beaucoup plus corsé pour aller vers ce qu’on appelle dispositif de surveillance par drone », a-t-il promis.

