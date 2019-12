Prison de Rebeuss: Dr Babacar Diop annonce une plainte contre les agents pénitentiaires « tortionnaires »

Le professeur de philosophie à l’Ucad, Babacar Diop qui a été élargi de prison, rencontre ses avocats, aujourd’hui, pour “engager des poursuites judiciaires » contre des agents pénitentiaires qui l’ont torturé lors de sa détention «On m’a insulté. J’ai été brutalisé. On m’a dit de regagner ma cellule et tout s’est enchaîné. Le garde s’est tourné vers moi, il m’a parlé en raillant, avec arrogance», a expliqué Dr Babacar Diop, qui dit souffrir d’atroces douleurs à la poitrine et au genou. Ses collègues professeurs indiquent également que cette affaire ne restera pas impunie. Le Syndicat automne des enseignants du Supérieur (Saes) dont il est membre annonce le dépôt d’une plainte contre « les gardes pénitentiaires tortionnaires pour que justice soit fait ».





