Prison de Sébikhotane : Des travaux restent à faire pour son achèvement

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2019 à 20:26 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre Garde des Sceaux, Me Malick Sall a promis la disponibilité de la prison de Sébikhotane dans deux mois. Mais, le futur lieu de détention, non encore achevé, a une capacité d’accueil de 400 personnes.

