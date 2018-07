Prison de Thiès : Les Thiantacounes suspendent leur diète

Les seize (16) Thiantacounes détenus de la prison de Thiès dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul, ont suspendu samedi dernier, la grève de la faim qu’ils observaient depuis quelques jours.



Ils ont renoncé à leur mouvement d’humeur suite à la médiation du Directeur de l’Administration Pénitentiaire Bertrand Bocandé. En effet, selon L’As, ce dernier s’est personnellement déplacé à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Thiès et les a convaincu à renoncer à leur diète.



Ces disciples de Cheikh Béthio Thioune, incarcérés à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès étaient en grève de la faim, pour protester contre leur longue détention qui a duré 6 ans et 2 mois.



Les autorités judiciaires sénégalaises leur avaient promis que leur demande de libération provisoire allait être étudiée le 20 juillet prochain.



Pour rappel, ils avaient été arrêtés en 2012 pour le meurtre de leurs condisciples Ababacar Diagne et Bara Sow en 2012. Présenté comme le principal accusé, Cheikh Béthio Thioune bénéficie quant à lui, d’une liberté provisoire depuis février 2013.