Prison du Camp pénal de Liberté 6: Boy Djinné observe une grève de la faim illimitée

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2019 à 13:44

Baye Mopou Fall alias Boy Djinné observe une grève de la faim illimitée. Selon le journal "Enquête" qui donne l’information, la diète a démarré depuis samedi 7 décembre 2019. Détenu au Camp pénal, le célèbre prisonnier proteste contre son incarcération pour des motifs qu'il ignore et les conditions de sa détention.



Selon les membres de sa famille " le procureur fait de son dossier une affaire personnelle et nourrit beaucoup de haine envers Boy Djinné ". Ils donne pour preuve : "t outes les personnes incriminées dans l'affaire dans laquelle est cité Boy Djinné, ont été libérées ".



Pour rappel, le détenu Baye Modou Fall, inculpé pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction, escalade, usage d'armes et de véhicules, d'évasion et d'usurpation d'identité, crie haut et fort que le procureur le poursuit injustement pour des affaires dans lesquelles il n’est pas impliqué.



Il avait menacé de mettre fin à ses jours, si les deux affaires à savoir celle de Ziguinchor et celle du Lagon 2, ne sont pas levées.





