Privatisation de la Pna : Le Sutsas s’oppose et demande au gouvernement de réagir Face aux ruptures de médicaments, le Sutsas demande au gouvernement de sauver la Pharmacie nationale d’approvisionnement. Les syndicalistes de la santé du Sutsas ‘’s’opposent à toute forme de privatisation de la Pna’’. Pour les camarades de Mballo Dia Thiam, la Pna ‘’aurait pu mieux se comporter, si l’Etat révisait les conditions d’acquisition de médicaments et d’intrants’’. Ceci, à l’image de l’armée qui achète ses armes ‘’sans bruit’’, dans le respect d’aménagements du Code des marchés publics ‘’et si l’Etat payait ses dettes ou créances dues à la Pna, en lui octroyant une subvention au prorata de ses charges d’exploitation.





Source Igfm

Vendredi 27 Décembre 2019



