Prix « Africain de la décennie » : Le président de la Bad, Akinwumi Adesina, lauréat de la 1ère édition

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2024 à 12:23





Ce prestigieux prix, lancé par le Groupe Abn en collaboration avec Cnbc Africa, récompense les personnes qui ont eu un impact durable et profond sur le continent. M. Adesina, qui achèvera dix ans de mandat à la tête du Groupe de la Banque africaine de développement l’année prochaine, est largement reconnu pour son leadership visionnaire et ses réalisations visant à améliorer la vie de millions de personnes à travers l’Afrique.



La même source renseigne que le président du Groupe Abn, Rakesh Wahi, a remis le prix à M. Adesina lors de l’Africa Investment Forum 2024 à Rabat, au Maroc. Dans une citation lue par Godfrey Mutizwa, rédacteur en chef de Cnbc Afrique, le comité de sélection du prix a fait l’éloge de M. Adesina pour son engagement indéfectible en faveur d’un leadership éthique et responsable et pour sa capacité à susciter des changements significatifs à travers l’Afrique, en particulier à travers les



« M. Adesina s’est illustré par un impact significatif sur le continent africain grâce à des solutions, des projets ou des initiatives innovantes qui répondent aux défis socio-économiques et environnementaux pressants du continent. Il a constamment fait preuve de leadership, de vision et de dévouement, suscitant des changements positifs en matière de développement durable en Afrique », a déclaré M. Wahi.



Le Comité du prix a souligné les collaborations innovantes de M. Adesina, notamment le



Le prix récompense également M. Adesina pour son rôle antérieur en tant que ministre de l’Agriculture du Nigéria.



« Il y a plus de dix ans, le mandat marquant de M. Akinmumi Adesina en tant que ministre de l’Agriculture du Nigéria a révolutionné les chaînes de valeur agro-industrielles du pays et transformé la vie de millions de petits exploitants agricoles », a déclaré M. Wahi.



Sous le mandat d’Akinmumi Adesina, le Nigéria a mis fin à 40 ans de corruption dans le secteur des engrais en développant et en mettant en œuvre un système innovant de portefeuille électronique, qui fournit directement aux agriculteurs des intrants agricoles subventionnés à grande échelle par le biais de leurs téléphones portables.



Depuis son arrivée à la tête de la Banque africaine de développement en 2015, M. Adesina, lauréat du Prix mondial de l’alimentation, a joué un rôle déterminant pour attirer des investissements mondiaux, s’est fait le champion de stratégies de développement innovantes et a constamment présenté l’Afrique comme un continent au potentiel et aux opportunités immenses.



Accompagné de son épouse Mme Grace Yemisi Adesina, le président de la Banque africaine de développement a exprimé sa gratitude pour cet honneur, décrivant ce prix comme un témoignage de ce qu’il est possible de faire grâce au pouvoir transformateur du potentiel de l’Afrique. « Je dédie cette distinction aux peuples résilients d’Afrique et à tous ceux qui travaillent sans relâche pour faire progresser le développement du continent », a-t-il déclaré.



« Dieu ne s’est pas trompé en faisant de moi un Africain… et je ferai tout ce que je peux, jusqu’à mon dernier souffle, pour l’Afrique », a promis M. Adesina.



Source : Dans une célébration historique du leadership africain, l'impact de la décennie d'Akinwumi Adesina sur le développement du continent lui a valu de recevoir le tout premier prix de l'« Africain de la décennie ».

