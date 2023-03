Prix AllAfrica continental leadership award : L’édition 2023 décernée à cinq femmes africaines

Cette initiative, précise la même source, est organisée en marge de la journée internationale de la femme qui se tient dans un contexte où l’Afrique, en plus de la crise Covid-19, subit les conséquences négatives de la guerre en Ukraine et les changements climatiques.



«Pour cette 8ème édition, le plus grand distributeur digital d'informations et de nouvelles sur l'Afrique va décerner un Prix d'honneur AllAfrica continental leadership award à S.A.R Princesse Lalla Meryem pour magnifier son engagement à travers les nombreuses actions sociales qu'elle initie avec l'Observatoire national des droits de l'enfant au Maroc », lit-on dans le document.



A l'instar des précédentes éditions, le Prix AllAfrica continental leadership award 2023 sera décerné par le Groupe AllAfrica à quatre autres femmes, leaders dans leur domaine, pour consacrer leur professionnalisme, leur volonté et leur engagement.



Les autres lauréates 2023 sont:

Prix spécial AllAfrica continental Leadership award : Mme Vera Songwe, présidente du conseil d'administration de la Liquidity & Sustainability Facility (LSF) (Cameroun). Le Prix Diaspora AllAfrica continental leadership award est revenu à Mme Rachida Kaaout, présidente du Haut-Commissariat aux diasporas africaines en France (Maroc). Quant au Prix AllAfrica continental leadership award pour le développement économique et social, il est octroyé à Salwa Idrissi Akhannouch, fondatrice et présidente de Aksal Group (Maroc). Le Prix performance AllAfrica continental leadership award est décerné à Mme Delphine Traoré, Ceo régionale d'Allianz Africa (Burkina Faso).



Le prix AllAfrica Continental Leadership Award a été institué afin d'honorer les femmes africaines leaders dans leur domaine, mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du continent.



Dans la dynamique d'innovation, l'édition 2023 prévoit également, une séance de discussion intitulée «Elles inspirent », entre des Femmes Leaders dans l'Entreprenariat, le Développement Économique, les Compétences diverses et des filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et de les inspirer dans leurs projets d'avenir.



Pour cette étape de Rabat, l'initiative AllAfrica Women Agenda (Awa) va convoquer la réflexion autour du thème : « Souveraineté alimentaire : nourrir l’Afrique au féminin » comme stipulé dans les agendas de développement.



En plus du Maroc, la participation de délégations en provenance du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, de Madagascar et de la République Démocratique du Congo, est également attendue.



Ce Forum permettra de montrer comment l'État, le secteur privé et la société civile peuvent travailler de concert pour atteindre des résultats concrets pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire fondée sur des politiques agricoles qui mettent le continent hors de toute dépendance extérieure.



Adou FAYE





