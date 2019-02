Prix ISESCO pour les Ressouces éducatives numériques: un programme sénégalais primé Dakar, 1er fév (APS) - La première édition du Prix ISESCO pour les Ressources éducatives numériques, a été décernée aux programmes "Maktabati Arraqmiyya" (Ma bibliothèque numérique) du Royaume de Bahreïn, "Improving Oral Communication Skills" (Amélioration des compétences de la communication orale) de la République populaire du Bangladesh et "Ressources numériques pour tous" du Sénégal, a appris l’APS, vendredi.





Ce prix a été créé et annoncé en 2018 par l’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), dans le cadre de son plan d’actions visant à "encourager l’innovation pédagogique numérique ouverte et inciter les acteurs éducatifs à contribuer à l’intégration et la diffusion de la technologie dans les domaines de l’éducation, la formation, la recherche scientifique et la gestion administrative", indique-t-on dans un communiqué.



La même source souligne qu’il s’agit également de "valoriser les bonnes innovations et diffuser les meilleures réalisations et projets numériques ouverts porteurs des valeurs humaines nobles et des spécificités de l’identité islamique, et faire en sorte d’offrir des possibilités d’éducation de qualité aux différentes catégories".



Le but est d’"accélérer la contribution des Etats membres aux efforts internationaux pour la réalisation de l’Objectif 4 des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 +Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie+".



Le communiqué relève que "ce Prix a été attribué auxdits programmes en reconnaissance de leur qualité d’élaboration, de conception et de configuration technique, de l’intérêt porté au contenu éducatif et pédagogique utile pour les étudiants et de leur accessibilité, permettant aux étudiants et au grand public de tirer profit de leur contenu ouvert".



Le programme "Maktabati Arraqmiyya" du Royaume de Bahreïn est un site électronique conçu par "Majmoua’at bouhouth al-mouhtawa al-iliktroni" (Groupe des recherches du contenu électronique), dans le cadre du projet de Sa Majesté le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa "EduWave" des écoles du futur pour chaque école, et sur lequel est publié un contenu pédagogique numérique ouvert.



Quant au programme "Improving Oral Communication Skills" (Amélioration des compétences de la communication orale) de la République populaire du Bangladesh, il s’agit d’une initiative pédagogique interactive et multimédia, qui consiste à "intégrer l’apprentissage hybride (présentiel et à distance) pour enseigner les techniques de communication orale aux apprenants par le biais de la langue anglaise en tant que langue étrangère".



Le programme "Ressources numériques pour tous" de la République du Sénégal a été lancé en 2016 par le ministre sénégalais de l’Education, "en vue de partager les meilleures pratiques en matière d’intégration des ressources pédagogiques multimédias au niveau national en République du Sénégal".



Le communiqué rappelle que la Direction générale de l’ISESCO attribue ce Prix chaque année à trois initiatives réparties entre les trois groupes d’Etats membres (Etats arabes, Etats anglophones et Etats francophones), en vue de permettre à chaque groupe de remporter annuellement ce Prix.















