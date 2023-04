Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Prix International Cheikh Ibrahima Niass pour le Coran : Un Nigérien lauréat, deux Sénégalais sur le podium Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2023 à 03:31 | | 0 commentaire(s)| La cérémonie de clôture de la 10e édition du Grand Prix International Cheikh Ibrahim Niass pour le Récital du Saint Coran, a lieu mardi, à la Maison des hôtes de la cité religieuse, en présence du Khalife général de la Faydatou Tidjanya Cheikh Mahi Ibrahima Niass et de plusieurs délégations internationales. L’Etat du Sénégal a été représenté par la ministre-conseillère en charge des ‘’Daaras’’ et de l’Enseignement arabe, Sokhna Awa Diop Mbacké.

Le Prix International Cheikh Ibrahima Niass pour le récital du Coran qui en est à sa dixième édition, s’est imposé dans l’agenda culturel africain comme l’une plus grandes compétitions internationales de récital de Coran en Afrique. Elle se déroule chaque année au mois du ramadan, à Médina Baye. Cette année, 16 pays d’Afrique et d’Europe ont pris part à l’édition de 2023. Il s’agit entre autres du Maroc, de l’Egypte, du Niger, du Nigéria, de la République Démocratique du Congo, de la Mauritanie, de la Gambie, du Kenya, de la France de l’Espagne, du Sénégal.



Comme chaque année, les candidats sont testés sur leur capacité à réciter le Coran avec précision, beauté et sur le respect des règles de ponctuation, de diction et la clarté de la voix.



Après l’examen du jury composé d’éminentes personnalités sénégalaises et étrangères, le Nigérien est sorti premier, remportant ainsi le Grand Prix international Cheikh Ibrahima Niass pour le récital du Saint Coran. Cheikh Ibrahima Bâ de Médina Baye et Baye Salikh Ndiaye de Touba (Sénégal), se sont classés respectivement, deuxième et troisième complétant ainsi le podium.



Le vainqueur a eu une enveloppe de 10 millions de francs Cfa en guise de récompense. Le deuxième a eu cinq millions FCfa et le troisième s’adjuge une enveloppe de trois millions FCfa.



Abdourahmane Moussa Andoullah, candidat du Kenya classé quatrième, a eu un lot de récompense de deux millions FCfa, tandis que le cinquième qui est un candidat sénégalais, a eu droit à une enveloppe d’un million FCfa.



Les candidats classés entre la sixième et la quinzième place, ont eu chacun une enveloppe de 200.000 FCfa



Des prix spéciaux ont été également accordés aux cinq meilleures filles participantes. Le Coordonnateur du Grand Prix Cheikh Ibrahima Niass, Cheikh Abdoul Malick Ibrahima Niass a aussi offert des subventions à plusieurs ‘’Daaras’’. Pour l’édition 2023, les différentes récompenses combinées aux subventions dédiées aux établissements coraniques, s’élèvent à 40 millions de francs Cfa, compte non tenu des frais d’organisation, d’hébergement et de logistique.



Présidant la cérémonie de clôture de cet évènement international, le khalife Cheikh Mahi Ibrahim Niass a magnifié l’implication de l’Etat dans cette initiative noble, avec la présence du ministre-conseiller en charge des ‘’Daaras’’, Sokhna Awa Diop Mbacké. ‘’ Pour bâtir un Sénégal solide dans tous les domaines de la vie, il faut semer de la bonne graine. L’enseignement coranique fait partie des moyens pour y parvenir. Ce concours est un mécanisme de promotion de la bonne conduite, de la discipline, de la concorde et du vivre ensemble ’’, a notamment déclaré l’autorité religieuse lors de son discours de clôture.



Sokhna Awa Diop Mbacké, après avoir transmis les salutations du président de la République, est revenue sur l’importance de l’enseignement coranique, ce secteur qui lui est confié et la politique de promotion de l’enseignement coranique initiée par les pouvoirs publics. Elle a présenté les ‘’ actes concrets posés par l’Etat dans ce sens avec la récente première rencontre nationale sur les ‘’Daaras’’ en novembre dernier et les engagements qui y étaient pris ’’.



Elle a par ailleurs, sollicité les prières du khalife pour un Sénégal de paix et de stabilité.









