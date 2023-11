Prix Macky Sall pour la Recherche du Cames: Les noms des lauréats dévoilés

Le Chef de l’État Macky Sall a annoncé mardi, lors de la cérémonie d’ouverture de la 1ère Biennale de la Recherche, de l’Innovation et de l’Industrialisation en Afrique, la remise de la troisième édition du Prix Macky Sall pour la Recherche du Cames ( Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur), relate "leSoleil.sn".



« Nous sommes ici pour célébrer ces atouts, mais surtout pour impulser ce saut qualitatif, indispensable à l’amélioration durable de l’écosystème de la Recherche en Afrique. C’est toute la signification de la remise aux lauréats de la troisième édition du Prix Macky Sall pour la Recherche du CAMES », a-t-il fait savoir au cours de son allocution.



Macky Sall d’ajouter: « C’est l’occasion de féliciter les Professeurs Aimée Danielle Leou Koffi, Rebecca Rachelle Assa et Henri Bah, Coordonnateurs des projets thématiques de Recherche et leurs collaborateurs, primés cette année. C’est le lieu de saluer et magnifier la place primordiale et le rôle fondamental du CAMES, dans l’enseignement supérieur et la recherche en Afrique ».



Selon toujours "leSoleil.sn", le président de la République a ainsi invité ces derniers, à « profiter pleinement de cette Biennale, pour établir des partenariats et réaliser ensemble des avancées significatives pour notre Continent ».