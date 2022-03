Prix Nobel de la paix 2022: L’OMVS proposée L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est proposée au prix Nobel de la Paix 2022, a annoncé, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam.

‘’Nous nous félicitons de cette proposition et prions pour qu’elle le remporte’’ a-t-il indiqué, samedi soir, à la télévision publique sénégalaise (RTS) dont il était l’invité du journal de 20 heures.



M. Thiam intervenait en prélude à l’ouverture officielle lundi à Diamniadio, du 9ème Forum mondial de l’eau, axé sur le thème :‘’la sécurité de l’eau pour la paix et le développement’’.



‘’Le 9ème Forum mondial de l’eau est en droite ligne un peu, avec des initiatives que le Sénégal a eu à prendre dans le domaine de l’eau. Le Sénégal est une pièce maitresse de l’hydro-diplomatie’’, a-t-il ajouté.



Il a en outre déclaré que ‘’le Sénégal affiche un taux d’accès de 98,8% à l’eau et à l’assainissement et de 96,5% en milieu rural alors qu’en Afrique subsaharienne, la moyenne d’accès est à 61%’’.



‘’Quant la moyenne d’accès à l’assainissement amélioré en Afrique subsaharienne est de 23%. Au Sénégal nous sommes à 74% en milieu urbain là où, le monde rural est à 50,7%. C’est tout cela que la communauté internationale a voulu célébrer’’, a-t-il signalé.



Selon lui, le Sénégal ‘’est bien en avant et ne se contente pas à cela’’. ’’Nous voulons plus pour aller vers l’accès universel à l’assainissement pour notre pays’’ a assuré le ministre.



Il a promis que toutes ces questions seront abordées lors du Forum mondial de l’Eau, qui est selon lui, ‘’un forum des réponses’’.



‘’Nous avons un village de l’assainissement et celui africain qui parlera de tout ce que l’on ait dans domaine de l’eau, mais aussi le parcours des réponses’’, a ajouté Serigne Mbaye Thiam.





