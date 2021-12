Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Prix Presse en Ligne : la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal rend hommage aux défunts reporters du groupe LERAL.NET Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Décembre 2021 à 23:02 | | 0 commentaire(s)| Avec une décision divine tombée en fin Mai, , un choc violent a emporté 3 jeunes du Groupe Leral, qui étaient partis couvrir la tournée économique du président Macky Sall, endeuillant le monde de la presse. Honorés à titre posthume à travers le parrainage du « Prix presse en ligne », la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal en rendant hommage aux défunts reporters du groupe Leral.net nous souffle qu’ils seront toujours dans les cœurs et souvenirs. Voici l’émouvant message posté sur leur page Facebook…

Ils étaient trois jeunes reporters pleins d'enthousiasme et de vie. Ils sont tombés au champ d’honneur de l’information un 31 Mai 2021. Ils sont partis à jamais avec les idées de reportages, de carte postale et de découverte du Sénégal des profondeurs au cours d’une tournée économique du Chef de l’Etat, Macky Sall.



Ils, ce sont Ousmane Ndiaye , Abou Mamadou Sy et Mamadou Yoro Diallo. Le choc était indescriptible, l'électrochoc à son comble.



Des familles dévastées, une corporation orpheline et tout un pays en deuil. Ils sont à jamais enterrés dans le panthéon de la mémoire collective.



Adieux soldats de l'information





