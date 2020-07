Prix Sonatel de l’Entreprenariat numérique féminin : Deck Mburu, Sen Edition et Set TIC les Linguères du Digital Challenge 2019 La cinquième édition du Linguère Digital Challenge (LDC) a consacré ses lauréates. Deck Mburu, Sen Edition et Set TIC sont les startups gagnantes du LDC 2019. Le LDC est le Prix Sonatel de l’entreprenariat numérique féminin dont l’objectif est de récompenser les trois meilleures entreprises sénégalaises dirigées par des femmes et évoluant ou utilisant les nouvelles technologies.

Le Jury final, présidé par Mme Ramatoulaye Diagne Mbengue, Rectrice de l’Université de Thiès, et composé de représentants de Jiggen Ci Tech, de la Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Jeunes et des Femmes (DER), de OuiCarry, de Expat Dakar, de l’Ambassade de France, a délibéré le 4 Juin 2020.

D’après le communiqué reçu, suite à une évaluation de toutes les candidatures et écouté les présentations de 10 finalistes, le jury a donc retenu comme lauréates de cette édition :

• 1ier Prix de 10 000 000 FCFA dont 7 500 000 FCFA en nature et un accompagnement d’une valeur de 2 500 000 FCFA* : Deck Mburu



Deck Mburu est une chaîne digitalisée de production et de commercialisation de produits boulangers et pâtissiers à base de céréales locales (mil, maïs, sorgho, etc…) entièrement gérée par des femmes, dont la distribution est faite à travers des Breadbox et Kiosques.

D’après l’évaluation, son modèle d’affaire innovant impacte déjà positivement sur le revenu des femmes impliquées tout au long de la chaîne avec l’augmentation des ventes de matières premières, et l’existence d’un mécanisme de ristourne cumulatif pour ces dernières, destinées à être réinvesti dans les activités économiques de leurs GIE.

A la base de ce projet novateur, la plateforme Galali développée par Mburu pour faciliter la gestion des paiements des commissions, des ventes et prises de commandes ainsi que le suivi des stocks et chiffres d’affaires des points de vente.



• 2ème Prix de 5 000 000 FCFA dont 2 500 000 FCFA en nature, et un accompagnement d’une valeur de 2 500 000 FCFA* : Sen Edition



Sen Edition à travers Mathsolo a mis en place une plateforme mobile de e-learning et de e-commerce par la digitalisation des kits pédagogiques servant à faciliter l’enseignement et l’apprentissage des sciences, en particulier des mathématiques appliquées, de l’électronique et de la robotique. Cette plateforme admet un espace de démonstration et promeut un apprentissage ludique des sciences à travers des jeux et activités pratiques, ainsi qu’une personnalisation des exercices destinés aux élèves de la maternelle au collège.



• 3ème Prix de 4 000 000 FCFA dont 1 500 000 FCFA en nature et un accompagnement de 2 500 000 FCFA* : Set TIC



Set TIC est une plateforme de gestion intégrée des déchets qui ambitionne d’user du numérique au service de la protection de l’environnement en créant un véritable écosystème inclusif autour de la gestion des déchets qui regroupe les collecteurs et les recycleurs locaux.

L’innovation résidant en l’utilisation de poubelles équipées de capteurs de remplissage et de poids pour faciliter le tri et la revalorisation des déchets collectés.



*L’accompagnement cité dans les prix consiste en une prise en charge personnalisée technique (renforcement des compétences) par Sonatel et son partenaire incubateur de start-ups avec à la fin une mise en relation avec des structures de financements.



Selon Sékou Dramé Directeur Général de Sonatel, la régularité et la popularité grandissante du Linguère Digital Challenge constituent un motif de fierté, de satisfaction et d’encouragement pour Sonatel en tant qu’entreprise citoyenne qui œuvre en continu pour le renforcement de l’entreprenariat dans le domaine des TICs par la promotion de l’innovation sociale en faveur du développement, notamment celui en faveur de l’autonomisation des femmes.



Le soutien de Sonatel passe par la mise à disposition de plateformes d’échanges, l’accès à ses réseaux et services, la création de mécanismes d’accélération ou d’incubation spécifiques ainsi que des supports pour le financement et la gestion.

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise et de son soutien au développement de l’écosystème numérique au Sénégal, elle a renouvelé son ambition d’être un acteur majeur de l’écosystème numérique, et le partenaire de référence de la transformation numérique du pays.









