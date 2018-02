Prix à la consommation : L’instabilité persiste (décryptage Leral.net) L’Agence nationale de la statistique et de la démographie révèle dans sa note du mois de janvier, une hausse des prix de certains produits de grande consommation. La déduction faite des résultats de ladite note, démontre que les prix à la consommation restent quasi-invariables dans sa succession, tout en enregistrant une forte instabilité et une inflation.

Les résultats de la dernière analyse de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie révèlent que les prix à la consommation restent instables. L’analyse relève une hausse de 1,8% en variation annuelle. Ce, malgré le fait que qu’ils ont reculé en janvier de 1,1%. L’Agence explique cette baisse par celle des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », des services de « santé » et des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants ».



Ainsi, les prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ont chuté de 3,2%. Ce, en rythme mensuel sous l’effet principalement de la diminution de ceux des légumes frais en fruits ou racines de -15,9%, des tubercules et plantains de -10,9%, des légumes frais en feuilles de -7,3%, des poissons frais de -15,5% et des agrumes de -5,1%.



Et, l’offre est plus abondante en légumes, poissons et fruits, précise-t-on, explique l’évolution des prix des produits alimentaires. L’Agence rassure que cette tendance à la baisse est amoindrie par le renchérissement des légumes secs et oléagineux de +7,3%, des farines, semoules et gruaux de +5,9%, des céréales non transformées de +2,6%, du sucre de +1,1% et de l’huile de +0,8%.



Sous ce registre, il a été révélé que les prix de la fonction se sont accrus de 5,7% en variation annuelle. Tandis que ceux des services de « santé » se sont repliés de 0,3%, à la suite de la baisse des prix des médicaments traditionnels de -3,3% et des appareils et matériels thérapeutiques de -1,0%. Ils sont demeurés quasi stables selon les analyses de l’agence. Qui ajoute qu’en janvier, les prix des « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » ont reculé de 0,2% sous l'effet de la contraction de ceux du vin et boissons fermentées de -1,5%, de la bière de -0,7%, et dans une moindre mesure, des tabacs et stupéfiants de -0,1%. Et, ils se sont réduits de 0,3%.



Ces mêmes résultats relèvent que le repli des prix des appareils de réception, enregistrement et reproduction de -0,7% est à l’origine de celui des prix des biens et services de « loisirs et culture » de -0,1%. Malgré cette variation, ils sont restés quasi stables. En ce qui concerne les prix des biens et services de « l’enseignement », de « transports », de « restaurants et hôtels », ainsi que des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer », ils sont restés inchangés, en rythme mensuel.



Toutefois, par rapport à la période correspondante en 2017, ils ont respectivement connu des évolutions contrastées de +1,2%, -1,1%, -0,1% et +0,0%. Et, il a été constaté que les prix des « biens et services divers » se sont bonifiés de 0,1% au mois janvier 2018, avec l’augmentation de ceux des services de salons de coiffure et instituts de soins et de beauté de +0,9%. Alors qu’ils sont restés inchangés à la même période correspondant en 2016.



La note renseigne également que les prix des services de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » se sont relevés de 0,2% en janvier. Cette évolution, lit-on, est expliquée par le renchérissement des produits pour l'entretien et réparation courante de +4,1%. Pis, les analystes révèlent qu’une nouvelle taxation sur le ciment et la normalisation du fer local ont impacté sur les prix. Lesquels ont reculé de 1,1% en variation annuelle.



La note s’est intéressée aux prix des « articles d'habillement et chaussures » qui ont progressé de 0,4%, en liaison avec la hausse des prix des vêtements de dessus de femmes de +1,8% et des vêtements de dessus d'hommes de +1,5%. Les prix ont demeuré quasi stables, en variation annuelle. Pour ceux des services de « communication », ils se sont appréciés de 2,5%, sous l’effet de l'augmentation de ceux de la communication téléphonique (+2,9%), consécutif au repli des offres de bonus de crédits.



Sur ce, les prix ont été majorés de 0,6%. Et, l’inflation sous-jacente a progressé de 0,5% en rythme mensuel et de 0,4% en variation annuelle. Les prix des produits locaux ont reculé de 1,8%. Tandis que ceux des produits importés ont augmenté de 0,8%. Au total, les prix des produits locaux et importés se sont accrus respectivement de 2,3% et 0,6%.











O WADE

