Prix à la consommation : Une progression de 0,4% enregistrée au deuxième trimestre 2021

Selon l’Ansd, le marché international est marqué par un relèvement des cours des produits alimentaires au deuxième trimestre 2021. En effet, l’indice Fao1 des produits alimentaires enregistre un accroissement de 7,6%, en variation trimestrielle, après une hausse de 10,4% au trimestre précèdent. Cette croissance fait suite à l’augmentation des prix des huiles végétales (+11%), de la viande (+10,2%), du sucre (+8,2%), des produits laitiers (+5,4%) et des céréales (+3,8%).



Au niveau interne, les prix à la consommation ont progressé de 0,4% au deuxième trimestre 2021, après une baisse de 1,8% au trimestre précédent. Ce relèvement est essentiellement expliqué par l’augmentation des prix des services de « transports » (+1,7%), des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+0,6%), des services de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (+0,6%), des « biens et services divers » (+0,6%) et des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » (+0,6%).



En comparaison par rapport au trimestre correspondant en 2020, les prix à la consommation se sont accrus de 1,2%. En effet, à l'exception des « articles d'habillement et chaussures » et des services de « loisirs et culture» et de « communication », toutes les fonctions du panier affichent une hausse de prix sur la période sous revue.



Le rapport des prix moyens des six premiers mois de 2021 sur ceux de 2020 fait ressortir un renchérissement de 1,2% des produits consommés par les ménages.



Source : L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), a publié une note d'analyse de l'indice harmonisé des prix à la consommation pour le deuxième trimestre 2021.

