Prix de l’électricité : « c’est une hausse nécessaire », selon Aminata Touré La baisse du prix de l’électricité réclamée par plusieurs mouvements citoyens pourrait ne pas subvenir. Du moins si l’on se fie à Aminata Touré. Invitée de l’émission Grand Jury de la RFM ce dimanche, l’ex Premier ministre estime que « c’est une hausse nécessaire ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Janvier 2020 à 13:17 | | 0 commentaire(s)|

Aminata Touré a souligné que « depuis 7 ans, il n’y a pas eu de hausse, alors qu’on assistait à 2 hausses par an. Cela, parce que l’Etat a fait des efforts pour maintenir le prix de l’électricité à travers une subvention ».

A la question de savoir si cette hausse est une injonction des institutions financières internationales, notamment le FMI, Aminata Touré rétorque que « cette hausse était nécessaire pour équilibrer les agrégats économiques et atteindre notamment l’objectif de l’électrification universelle en 2023 ».



