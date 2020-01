Prix de l’électricité et de l’eau : Doudou Wade dénonce « un mensonge d’Etat » Doudou Wade (Pds) a réagi au discours de fin d’année du président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2020 à 10:49 | | 1 commentaire(s)|

« Le président de la République a ses angles d’attaque sur les problèmes du pays. Il a dit ce qu’il a voulu dire. Pour le reste, il ne veut pas en parler, et il s’énerve quand on lui pose des questions. Macky Sall a choisi des sujets qui lui semblaient faciles. Mais en vérité, rien n’est facile pour lui. Le gouvernement ment sur l’augmentation du tarif de l’eau. Mais encore, ils disent que le prix de l’électricité passera de 113 à 107 FCFA. C’est un mensonge d’État », dit-il dans "Le Soleil".



Et de poursuivre : « Le président n’a même pas parlé de l’éducation avec les futures grèves probables. Concernant le débat sur le 3e mandat, il n’arrive pas à donner une réponse claire. Il veut clairement se représenter. Je ne suis pas déçu de lui parce que je n’avais pas d’attente. Ce n’est pas un homme d’engagement, c’est un joueur ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos