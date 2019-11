Prix des Medays : Macky Sall au Maroc pour recevoir sa distinction

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019

Le chef de l’Etat quitte aujourd’hui Dakar pour le Maroc. A la tête d’une forte délégation, Macky Sall va recevoir demain le prix des Medays décerné par l’Institut marocain Amadeus à Tanger. Ce Think Thank estime que dans un environnement sous-régional plombé par de nombreuses incertitudes et des mouvements subversifs, le Sénégal, malgré des nombreuses formes de contestations internes, se présente toujours en rempart de stabilité et de sécurité, rapporte L’As.



