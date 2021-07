Prix du pain: Les nouvelles mesures, en vigueur ce lundi Un nouveau format de prix du pain va être proposé aux clients à partir de ce lundi. Désormais, les Boulangers vont produire des baguettes de 230 grammes et de 125 grammes, à la place respectivement de ceux de 190 grammes et de 65 grammes.

Les prix seront de 200 FCfa pour le pain à 230 gr au lieu de 150 FCfa et de 100 FCfa au lieu de 75 FCfa pour celui de 125 gr.



D’après la Rfm, le président de la FNBS et Cie vont présenter ce format dans les rayons dès ce lundi. Si le gouvernement bloque la mesure, les boulangers menacent d’engager une grève illimitée.



A retenir que le Directeur du Commerce Intérieur, à travers un communiqué, rappelait que « les arrêtés numéro 24749 du 14 octobre 2019 et numéro 5028 du 03 février 2020 portant homologation des prix plafond du pain à Dakar et dans les régions rendent obligatoire la production du format standard ».



