Prix du pain : les boulangers en grève les 20 et 21 juillet Les boulangers passent à l’acte. La Fédération des boulangers, a, en effet, décidé d’aller en grève les 20 et 21 juillet prochain, selon la RFM. Ils réclament que le prix de la baguette de pain de 190 grammes, actuellement vendue à 150 francs, soit porté à 180 francs.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019 à 14:37 | | 0 commentaire(s)|



